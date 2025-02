Egy 11 évvel ezelőtti doppingvétség miatt kapott négyéves tilalmat a visszavonult ökölvívó

Így karrierje legnagyobb eredményei is megkérdőjelezhetővé váltak.

Alexander Povetkin négyéves versenytilalmat kapott egy 2014-es doppingügy miatt

A Nemzetközi Tesztelési Ügynökség (ITA) nyomozása során kiderült, hogy Alexander Povetkin, a korábbi nehézsúlyú ökölvívó egy 2014-es mintájában ostarin nyomaira bukkantak. Az orosz sportoló, aki 2021-ben visszavonult, jelenleg egy négyéves versenytilalmat tölt, amely 2028 októberéig marad érvényben.

Az ügy a WADA és Richard McLaren professzor közreműködésével zajló, az orosz sportban tapasztalható rendszerszintű doppingolást vizsgáló nyomozás része. Povetkin korábban 2016-ban már kapott egyéves eltiltást az ostarin és a meldonium használata miatt, de ezt követően visszatérhetett, és olyan ellenfelekkel mérkőzött meg, mint Anthony Joshua, Dillian Whyte vagy Michael Hunter.

Az ITA közleménye szerint Povetkin nem vitatta a doppingvétséget, így automatikusan megkapta az eltiltást. Emellett minden eredményét 2014. október 25-től kezdve érvénytelenítették, beleértve a Carlos Takam elleni mérkőzését is, amelyet kiütéssel nyert Moszkvában.

Az ostarin egy szelektív androgén receptor modulátor (SARM), amelyet izomtömeg növelésére és teljesítményfokozásra használnak. Az évek során több sportágban is tiltott szerként bukkant fel.

Povetkin pályafutása 36 győzelemmel (ebből 25 KO), 3 vereséggel és 1 döntetlennel zárult, de a doppingügy miatt karrierjének öröksége és sikerei megkérdőjeleződtek, beleértve a 2004-es olimpiai aranyérmét és a WBA ideiglenes bajnoki övét is.

Alexander Povetkin’s boxing legacy has been annulled by an investigation into systematic doping in Russian Sports.

The 2004 Olympic gold medalist, who challenged twice for the unified HW crown, will see a decade of results revoked.#boxing #povetkin #peds pic.twitter.com/idKpnkcUkS

