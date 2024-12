Egérinvázió az Old Traffordon – újabb gondban a United

A Daily Mail információi szerint Manchester United stadionját egerek fertőzték meg.

A stadion a legfrissebb higiéniai besorolások szerint ötből kettő csillagot kapott, miután egér ürüléket fedeztek fel a földszinti vállalati lakosztályokban és egy csarnokban található élelmiszerboltban. Ezzel a korábbi négy csillag romlott drasztikusan.

A klub szerencséje, hogy nem találtak egér ürüléket olyan helyen, ahol ételt készítettek.

A probléma vélhetően a stadionnak a csatorna és a vasútvonal közötti elhelyezkedéséhez köthető.

A United azonnal elkezdte megoldani a problémát, így kártevőirtókat hívott, akik szinte minden nap kilátogatnak az Old Traffordra.

A klub ugyanis „a lehető leghamarabb” ötcsillagosra kívánják javítani a stadion besorolását.

Az egér-ügyben tehát egyelőre csak egérutat nyert a csapat. Ha egyest adtak volna az egészségügyi felügyelők, akkor annak drasztikusabb következményei is lehettek volna.

Persze ez a kettes is messze elmarad a maximális ötcsillagos besorolástól, amellyel a Premier League klubjainak a többsége büszkélkedhet.

Valamint magyarázatot ad arra is, hogy az Old Trafford miért nem került be a 2028-as Európa-bajnokság helyszínei közé.