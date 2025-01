Eddig tartott Djokovic és a botrányhős menetelése

A második fordulóban vereséget szenvedett Novak Djokovic és Nick Kyrgios párosa a brisbane-i tenisztornán.

A 29 éves, korábbi wimbledoni döntős ausztrál Kyrgios – aki hosszú kényszerpihenő után tér vissza az ATP-versenyekhez – december közepén jelentette be, hogy párost fog játszani a 24-szeres Grand Slam-bajnok szerb teniszezővel.

Kettejük viszonya nem mindig volt felhőtlen, mivel néhány éve többször is „beszóltak” egymásnak közösségi oldalaikon.

Kyrgiost a 2022-es US Open óta – melyen negyeddöntőzött – előbb térdműtét, majd lábsérülés hátráltatta, és bár tavaly júniusban Stuttgartban visszatért, ott az első meccsén kikapott.

Csuklósérülés miatt azóta egy találkozót sem tudott játszani, csak most, a brisbane-i viadalon lépett ismét pályára.

Egyesben az első körben búcsúzott. A 100. tornagyőzelmére hajtó, 37 éves Djokovic – aki 2009-ben szerepelt legutóbb ezen a tornán, amelyet akkor szerveztek meg először – győzött.

Párosban sikerrel vették az első akadályt. A nyolcaddöntőben viszont 6:2, 3:6, 10-8-ra kikaptak a Nikola Mektic, Michael Venus, első helyen kiemelt horvát, új-zélandi kettőstől.

Íme egy elképesztő labdamenet a mérkőzésről:

Mektic and Venus just played a RIDICULOUS point against Djokovic and Kyrgios in Brisbane

Barely into 2025… but I’ll be shocked if we’ll see a better doubles point this season

Insane hands

Showmanship all around

The New Year is delivering 🥶

pic.twitter.com/aBvFqu3SIN

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 1, 2025