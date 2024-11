Eddie Jordan élesen bírálja az F1 sprintversenyeit és a DRS-rendszert

Eddie Jordan, az egykori F1-es csapattulajdonos keményen bírálta az F1-es sprintversenyeket, amelyeket „átverésnek” és „szégyennek” nevezett a sportág szempontjából.

Az F1 2021-ben vezette be a sprintversenyeket, amelyek jelentős változást hoztak a hagyományos hétvégi formátumba. 2021-ben és 2022-ben három sprintversenyt tartottak, de ez a szám hatra nőtt a tavalyi és az idei szezonban is.

Az alternatív hétvégi formátum növeli a kiszámíthatatlanságot, mivel a csapatoknak és versenyzőknek mindössze egy óra edzés áll rendelkezésükre, mielőtt éles versenyszituációkba kerülnének.

Jordan elítélte a sprintversenyeket, és azt javasolta, hogy ezeket kizárólag újonc versenyzők számára tartsák meg.

„Számomra a sprintversenyek teljes átverések, teljes szégyenek” – mondta Jordan a Formula For Success podcastben.

„Semmit nem nyújtanak nekem, és még egy épkézláb sprintet sem láttam eddig. Úgy gondolom, ideje van annak, hogy továbblépjünk, láttuk, kipróbáltuk. Legyenek a sprintversenyek kizárólag az újoncoké, de a fő versenyzők számára ez teljesen elfogadhatatlan.”

Eddie Jordan has said he „absolutely hates” those who have allowed F1 cars to look and sound like „tractors”. pic.twitter.com/1fhsN2IPQB

— PlanetF1 (@Planet_F1) November 14, 2024