Ecclestone „félmilliárdos” üzlettel hangolt a szezonrajtra

A Red Bull-alapító Dietrich Mateschitz fia vásárolta meg azt a 69 darabból álló autógyűjteményt, amely Bernie Ecclestone-nak, a Forma-1 korábbi vezetőjének a tulajdonában volt.

A 94 esztendős Ecclestone pénteken erősítette meg, hogy túladott elképesztő versenyautó-kollekcióján, melynek becsült értéke 500 millió font.

A brit milliárdos nem közölte a pontos vételárat, azt viszont elárulta, a kocsikat nyilvános helyen fogják kiállítani, hogy a nagyközönség is megcsodálhassa őket.

