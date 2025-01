Eb-győztes csapattársat kaphat Sallai Roland

Sajtóhírek szerint a Galatasaray előrehaladott tárgyalásokat folytat Álvaro Morata megszerzése érdekében. Az Eb-győztes támadó mindössze hat hónap után távozhat a San Siróból.

A Rossoneri az elmúlt hetekben új csatárt keresett a keret megerősítésére. A pletykák leginkább arról szóltak, hogy egy további támadót szeretnének, eladásban nem feltétlenül gondolkodtak.

Csütörtök délután azonban váratlan hírek láttak napvilágot. A török bajnokság éllovasa, a Galatasaray tárgyalásokat kezdett a Milannal a spanyol válogatott támadó, Álvaro Morata Isztambulba csábításáról. Fabrizio Romano értesülései szerint a megállapodást akár „órákon belül véglegesíthetik”.

Morata csalódást keltő teljesítményt nyújtott eddig Milánóban, minden sorozatot figyelembe véve 25 mérkőzésen mindössze 6 gólt szerzett. Ez csupán a fele annak, amennyit a csapat házi gólkirálya, Christian Pulisic jegyzett, aki támadó középpályásként és szélsőként is bevethető.

🚨🔴🟡 EXCLUSIVE: Galatasaray are in advanced talks to sign Álvaro Morata from AC Milan!

Talks underway to get the deal done soon, all parties ready to get it sealed in the next hours.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2025