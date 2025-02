Dybala sérülése komoly csapás a Roma esélyeire nézve

Az AS Roma vezetőedzője Claudio Ranieri kénytelen volt lehozni Paulo Dybala-t a pályáról az FC Porto elleni Európa Liga play-off mérkőzésen, miután egy durva szabálytalanság következtében térdsérülést szenvedett.

Dybala a kezdőcsapatban volt az Estadio do Dragão-ban, és egy szögletből próbálkozott, amit a portói kapus védeni tudott.

Ezt követően azonban Alan Varela egy nagyon magas rúgással a bal térdén találta el az argentin játékost a mérkőzés 20. percében. A belépő következtében Dybala hosszabb ápolásra szorult.

A támadó ugyan folytatta a játékot, de végül a 39. percben már sántikálva kellett elhagynia a pályát. Az orvosi stáb pedig újabb kezelést végzett rajta.

Az argentin válogatott helyére Tommaso Baldanzi lépett a 3-4-2-1-es felállásban, segítve Lorenzo Pellegrini-t és Artem Dovbyk-ot.

Dybala eddig 29 versenysorozatban szereplő mérkőzésen 6 gólt és 3 gólpasszt jegyzett, de az Európa Ligában csupán egy gólpasszt adott.

Ez aggasztó jel a Roma számára, mivel vasárnap Serie A-s mérkőzés vár rájuk Parmában, majd február 20-án a Stadio Olimpico-ban következik az Európa Liga play-off visszavágója.

