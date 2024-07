Befejezi a nemzeti csapatban a szerb válogatottsági rekorder

Dusan Tadic csütörtökön bejelentette, hogy többet nem lép pályára a szerb labdarúgó-válogatottban, amely a csoportkör után búcsúzott a németországi Európa-bajnokságon.

„Megtiszteltetés, hogy Szerbiát két világbajnokságon, az Európa-bajnokságon és az olimpiai játékokon képviselhettem, de úgy döntöttem, elbúcsúzom a címeres meztől” – írta közösségi oldalán a 111 válogatottságával hazájában csúcstartó 35 éves támadó.

A török Fenerbahcéban futballozó játékos 2008-ban debütált a válogatottban, a 2022-es világbajnokságon és az idei kontinensviadalon csapatkapitánya volt a nemzeti együttesnek, melyben 23 gólt szerzett és 40 gólpasszt adott. A szerb labdarúgó 111 alkalommal ölthette magára a válogatott szerelést, amivel jelenleg rekorder. Ennek megdöntésére vagy beállítására Aleksandar Mitrovicnak lehet még lehetősége, aki eddig 94-szer szerepelt a csapatban.

