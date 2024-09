„Dühös vagyok, szerintem ott lenne a helyem a top 30-ban”

Megdöbbent amiatt, hogy lemaradt az Aranylabda-jelöltek harmincfős listájáról Rodrygo, a Real Madrid kétszeres Bajnokok Ligája-győztes labdarúgója.

A 23 éves brazil játékos 17 góllal és 9 gólpasszal zárta az előző szezont, melynek során 51-szer lépett pályára a spanyol elitalakulatban. Klubtársai közül Vinicius Jr, Jude Bellingham, Dani Carvajal, Federico Valverde, Antonio Rüdiger, a már visszavonult Toni Kroos és a nyáron érkezett Kylian Mbappe is ott van a várományosok között. A névsort szerdán tette közzé a France Football magazin.

„Dühös vagyok, mert úgy érzem, hogy megérdemlem. Nem akarom kisebbíteni a listán szereplők érdemeit, ők is megérdemlik, de szerintem ott a helyem a 30-ban. Nagyon meglepődtem, de nem sokat tehetek az ügyben, és nem én döntök” – jelentette ki a csatár, aki 2019-es érkezése óta többek között három bajnoki címet és egy kupaelsőséget is szerzett a Reallal.

🚨⚪️ Rodrygo: “I was upset when I saw they didn’t include me in Ballon d’Or nominees”.

“I think I deserved it. I don’t want to belittle the players who are there, but I think I had a place”.

“It was a surprise… but there is not much I can do, I don’t make decisions”. pic.twitter.com/xXL5krebhE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2024