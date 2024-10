Drasztikus lépés a női világelsőtől: szakított edzőjével és lemondta következő versenyét

Semmi előjele és oka nem volt, hiszen az elmúlt három évben együtt gyakorlatilag mindent megnyertek, Iga Switek viszont mégis így döntött.

Szakított edzőjével Iga Swiatek, a női teniszezők világranglista-vezetője. A 23 éves lengyel klasszis pénteken Instagram-oldalán jelentette be, hogy három év után befejezi a közös munkát Tomasz Wiktorowskival, akinek karrierje legsikeresebb időszakát köszönheti.

Swiatek a 2021-es szezont követően kezdett dolgozni a trénerrel, karrierje 22 tornagyőzelméből 19-et – köztük öt Grand Slam-trófeát – ebben az időszakban gyűjtött be, a párizsi olimpián bronzérmet nyert, 2022-ben pedig volt egy 37 meccses győzelmi sorozata, ami a leghosszabb ebben az évezredben.

— Bastien Fachan (@BastienFachan) October 4, 2024