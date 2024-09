Dráma Párizsban, a Celtic kiütötte a Slovant, döntetlen a tavalyi döntő visszavágóján, megvan Guirassy első gólja

A Bajnokok Ligája alapszakaszának szerdai játéknapján az esti mérkőzések érdekes eredményeket hoztak.

Manchester City – Internazionale 0-0

Az angol és az olasz bajnok összecsapásán a 2023-as Bajnokok Ligája döntőjének visszavágóját láthattuk. A Citynél az első félidő végén megsérült Kevin De Bruyne, ami komoly érvágás napokkal az Arsenal elleni derbi előtt. A gólszerzésre mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei, a kapuk azonban sértetlenek maradtak.

Celtic – Slovan Bratislava 5-1 (1-0)

A skót bajnok semmit sem bízott a véletlenre, már az első negyedóra végén megszerzete a vezetést, és soha nem engedte ki kezéből.

A második 45 percben kinyílt a gólzsák is, 25 perc alatt 4 gól is esett (3-1-es eloszlásban), a végeredményt pedig Idah állította be a 87. minutumban.

PSG – Girona 1-0 (0-0)

Sokáig elképesztően jól tartotta magát a spanyol meglepetéscsapat, sőt. Veszélyes kontráikkal, ha jobban sáfárkodik, akár gólt is szerezhetett volna.

A párizsiak 23 lövéssel zártak, aminek a végén meg is lett az eredménye, Nuno Mendes adta középre a játékszert a 90. percben, ami az addig remeklő Gazzanigáról bepattant a vendég kapuba.

Hiába a heroikus védekezés a Gironától, pont nélkül távoztak a Parc des Princes-ből.

Club Brugge – Borussia Dortmund 0-3 (0-0)

Ahogyan az esti mérkőzések 75%-án, itt is gólnélküli első félidőt láthatott a nagyérdemű. Rengeteg ígéretes lehetőség és kapufa is tarkította az első játékrész összefoglalóját.

A folytatás a vendégeknek jött ki jobban. A csereként beálló Bynoe-Gittens előbb egy megpattanó labdával megszerezte az észak-rajna-vesztfáliaiaknak a vezetést, majd duplájával eldöntötte az összecsapást.

A végjátékban Serhou Guirassy is megtörte Dortmundos gólcsendjét. A szenegáli támadó a 95. percben büntetőből volt eredményes.