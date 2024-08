Elképesztő dráma – tizenhét kör után dőlt el a maratoni büntetőpárbaj

Drámai körülmények között dőlt el az Ajax - Panathinaikosz El-selejtező. A hollandok kapusa, a 40 éves Remko Pasveer 5 büntetőt védett, valamint értékesítette saját tizenegyesét.

🔴⚪️ After 17 penalties (!), Ajax advance to next stage of Europa League qualifying round beating Panathinaikos.

Remko Pasveer, 40 year old, saved 5 penalties and scored (!) one.

Hero. 🇳🇱 pic.twitter.com/xcX5fonkA2

