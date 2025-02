Dortmundban próbál szerencsét a Chelsea ígérete

A Borussia Dortmund megállapodott a Chelsea-vel Carney Chukwuemeka kölcsönvételéről – számolt be róla Fabrizio Romano.

Az újságíró X-posztjából kiderül, a kölcsönszerződés tartalmaz egy vásárlási opciót is, amelynek értéke meghaladja a 40 millió fontos kivásárlási záradékot.

A játékos fizetését júniusig fedezik, és a kölcsönért is fizetnek. Az orvosi vizsgálatra hétfőn kerül sor.

Chukwuemeka csak öt mérkőzésen lépett pályára a Chelsea színeiben Enzo Maresca irányítása alatt. Egyetlen alkalommal kapott kezdőként bizalmat: a Konferencialigában az Asztana ellen, amikor a csapat nagy része pihent.

A Chelsea 2022-ben 18 millió euróért igazolta le a 21 éves játékost az Aston Villától, de sérülések és edzőváltások miatt soha nem tudta kihozni belőle a benne rejlő potenciált.

