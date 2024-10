Döntöttek Pogba sorsáról a Juventusnál

A mindig jól értesült Fabrizio Romano szerint az Öreg Hölgy és a világbajnok francia középpályás közös megegyezéssel szerződést bont.

Az olasz transzferguru hivatalos közösségi felületein osztotta meg Cristiano Guintoli, a Juventus sportigazgatójának nyilatkozatát.

„Pogba egy nagyszerű játékos, de más terveink vannak a jövőben. Másik labdarúgókba invesztáltuk a pénzt, a keretünk pedig kész van a folytatásra” – mondta az olasz.

🚨🇫🇷 Juventus director Giuntoli confirms it’s over between Paul Pogba and the club.

“Pogba was a great player but we have different plans now. We’ve invested on different players and our team is now complete”, Giuntoli says.

⚠️ Pogba will leave Juve as free agent. pic.twitter.com/xNG7hxS5N9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2024