Döntött Lamine Yamal

Lamine Yamal meghosszabbítja a jövő nyáron lejáró szerződését a spanyol labdarúgó-bajnokságban éllovas FC Barcelonánál.

„Lamine a Barcelonánál folytatja. A legfontosabb, hogy így továbbra is a játékra koncentrálhat” – mondta a 17 éves tehetség ügynöke, Jorge Mendes, miután Lisszabonban találkozott a katalán klub elnökével, Jorge Laportával.

A Barcelona saját nevelésű játékosa 2023 áprilisa óta szerepel a felnőtt csapatban, azóta 86 mérkőzésén lépett pályára.

A katalánok ma (szerdán) a Benfica vendégei lesznek a legrangosabb európai kupasorozatban.

Yamal tavaly Európa-bajnok lett a spanyol válogatottal és megkapta a Golden Boy-díjat, melyet a legjobb utánpótláskorú futballista érdemel ki.

🔵🔴 “Lamine Yamal will extend, for sure”, says Jorge Mendes after meeting Barça board in Lisbon. 🤝@victor_nahe 🎥 pic.twitter.com/D4kSNwma2q

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 5, 2025