Döntött Deschamps jövőjéről a francia szövetség

Spanyolország hátrányból fordítva, 2-1 arányú győzelmet aratott Franciaország ellenében az Európa-bajnokság kedd esti elődöntőjében. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a búcsúzó ország illetékesei, esetünkben a Francia Labdarúgó-szövetség azonnal döntést hozott a szövetségi kapitány jövőjét illetően.

Amely döntés komoly nyomás és kritikák közepette született meg. Hiszen az elnök úr, Philippe Diallo is olvasta-hallotta mindazt, amit Didier Deschamps kapcsán elmondtak-leírtak az Eb ideje alatt.

Azonban ezektől függetlenül is biztossá vált, hogy maradhat posztján a kapitány, kijelentve, hogy „néhány területen előrelépésre van szükség”.

Ezen területek egyike a támadófutballhoz való visszatalálás lehet, ugyanis akciógólt csak egyet szerzett a legjobb 4 között elvérző Les Bleus, emellett öngólok és egy tizenegyesgól révén jutottak messzire Németországban. És bár voltak nehézségeik, minden más válogatottnak is akadtak gondjai. És más kapitányok talán nem válaszoltak a kritikára olyan pökhendi módon, mint Deschamps, aki azt találta mondani, hogy ha unatkoznak a francia meccseken a kritikusok, nézzenek más meccseket.

🇫🇷Didier Deschamps responds to critics on France’s ‘boring’ style of play:

🗣️”If they don’t like it they can change the channel.” ⬇️https://t.co/pshSKJoAMz

— Get French Football News (@GFFN) June 24, 2024