Sérülés miatt kihagyja a döntőt a Real Madrid francia sztárja

Eduardo Camavinga az egyik edzésen fájdalmas arccal, hangos kiáltások közepette esett a földre.

Nem úgy alakult a felkészülés utolsó fázisa a blancóknak, ahogy azt eltervezték. Kedden vezéráldozattal járt az egyik tréning. Camavinga ütközött Aurélien Tchouaménivel, és a játékos reakciójából ítélve mindenki súlyos térdsérüléstől tartott.

Modric’s reaction after Eduardo Camavinga went down with an apparent injury during their final training session before the UEFA Super Cup final. pic.twitter.com/VrBzQbOoAp

— ESPN FC (@ESPNFC) August 13, 2024