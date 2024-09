Döntetlen az első nap végén: Alcaraz vereséggel debütált a Laver-kupán

A 2024-es Laver-kupáért folytatott küzdelem izgalmasan alakul a második napot megelőzően.

Taylor Fritz és Ben Shelton 2-2-re kiegyenlítette a Team World és a Team Europe párharcát, miután 7-6(5), 6-4-re legyőzte a házigazda Carlos Alcaraz és Alexander Zverev párosát a nap esti zárómérkőzésén Berlinben.

Az amerikai Fritz és Shelton összesen 20 nyerőt, köztük nyolc ászt ütöttek, és 1 óra 35 perces perces győzelmet arattak a világranglista 2. és 3. helyén álló Zverev és Alcaraz ellen. A spanyol így vereséggel debütált a Laver-kupán.

