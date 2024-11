Donald Trumpnak különleges szerepe lehet a 2026-os vb-n, ha akarja

A régi-új amerikai elnöknek a világ legfontosabb sporteseményeivel tarkított négy éves ciklusa lesz, hiszen két év múlva vb-t, négy év múlva pedig olimpiát rendez az USA.

Szerdán megválasztották az Egyesült Államok 47. elnökét, aki az a Donald Trump lett, aki 2016 és 2020 között is vezette már az USA-t. A 78 esztendős republikánus politikus 2025. januárjában veheti majd át hivatalát és megbízatása 2028-ig szól. Ebből adódóan az újabb négy éves ciklusát érinti majd a 2026-os labdarúgó-világbajnokság is, melyet az Egyesült Államok Mexikóval és Kanadával rendez közösen, ám a torna oroszlánrészére és a végjátékra majd Amerikában kerül sor.

Bevett szokás a vébék történetében, hogy a rendező ország első embere részt vehet a győzelmi ceremónián és akár Gianni Infantinóval, a FIFA vezetőjével együtt adhatja át a végső győztesnek járó trófeát. Ez Trump döntése lesz majd, hogy akar-e ily módon szerepet vállalni a világbajnokságon, de őt ismerve, minden bizonnyal igen.

🚨🇺🇸 Donald Trump will be responsible for presenting the FIFA World Cup trophy to the winner in 2026… if he wants to, reports @marca. 🏆 pic.twitter.com/jPCOsN9336

— EuroFoot (@eurofootcom) November 9, 2024