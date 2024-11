Döbbenetes képsorok – kiállított játékosára támadt Bellingham korábbi edzője

Ritkán látott jelenetnek lehetett szemtanúja, aki a Triestina - Giana Erminio mérkőzést választotta péntek este. Pep Clotet vezetőedző a piros lapot kapó csatára torkának ugrott.

A hazaiak lett támadója, Raimonds Krollis csúnya labda nélküli szabálytalanságot követett el, amiért azonnal kiállította a játékvezető.

Krollis az öltöző felé vette az irányt, azonban vezetőedzője odaszólt neki, mire megállt. Pep Clotet ekkor ragadta meg grabancánál a lettet, és kezdte el ráncigálni őt. Íme az eset.

The magic of Serie C – Triestina player gets sent off and his manager Pep Clotet shows him how he feels

