Döbbenet – hetven percig nem működött a VAR a Barca meccsén

A Mediapro hivatalos közleménye szerint technikai probléma miatt nagyjából a 70. percig videóbíró nélkül játszották a Barcelona - Atlético Madrid mérkőzést a spanyol női Szuperkupa elődöntőjében.

A pályaválasztó katalán együttes Clàudia Pina góljával szerezte meg a vezetést az első félidőben, majd a fordulást követően, a második játékrész derekán ismét a 23 éves támadó talált be.

A végeredményt Caroline Graham Hansen állította be a 92. minutumban. A bajnokságban százszázalékos gránátvörös-kékek megérdemelten jutottak a fináléba. Pere Romeu lányai a vasárnapi döntőben a Real Madrid – Real Sociedad mérkőzés győztesével csapnak majd össze a 2025-ös Szuperkupáért.

🚨 BREAKING | The Technical Committee of Referees reports that VAR did not work until the 70th minute today due to technical issues with Mediapro.

➡️ The CTA apologizes and will demand all necessary assurances from Mediapro to ensure it works tomorrow.

— Barça Femení (@BarcaFem) January 22, 2025