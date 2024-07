Döbbenet – a „lefújás után” vették el az argentinok gólját az olimpián

Soha nem látott jelenetek zajlottak le az olimpia mínusz kettedik napján.

Az argentin válogatott sokáig azt hihette, hogy Medina 90+16. percben szerzett góljával sikerült az utolsó utáni pillanatokban pontot mentenie az olimpiai labdarúgó torna első napján. Az egyenlítőnek vélt találatot követő szurkolói rendbontás miatt a legtöbben úgy gondolták, hogy Glenn Nyberg svéd játékvezető lefújta a mérkőzést.

Igen ám, a bíró azonban „csak” félbeszakította a találkozót, amit röpke két óra elteltével folytattak, amikor az összes szurkoló elhagyta a stadiont.

Ekkor jött a feketeleves az argentinok számára: a folytatás előtt – immár nyugodt körülmények között – visszanézték Medina találatát, amit Nyberg és a VAR les miatt érvénytelenített.

Az újraindítás után nem született gól, így Marokkó kisebb meglepetésre – talán soha nem látott körülmények között – 2-1-re legyőzte a Javier Mascherano vezette Argentínát.

Az Albiceleste szövetségi kapitánya is megszólalt, szerinte ez volt a legnagyobb cirkusz, amit valaha látott.

🚨 Javier Mascherano: „The biggest circus I’ve ever seen in my life.” #Paris2024

