Döbbenet: a biztonsági őr sodorta veszélybe Morata döntőjét

Szürreális jelenetek zajlottak le a spanyol-francia Eb-elődöntő lefújása után. Álvaro Morata az egyik biztonsági őrrel ütközött.

A spanyol válogatott 0-1-es hátrányból fordítva legyőzte Franciaországot a keddi müncheni elődöntőben. A mérkőzés utáni ünneplés visszajátszásán jól látszott, hogy a lecserélt Morata ütközik az egyik megcsúszó rendezővel.

A better angle here of the potential Morata injury after the game was finished.

pic.twitter.com/PN1Saw7lOw

— Daniel Hussey (@DanielHussey2) July 9, 2024