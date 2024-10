Djokovicot próbára tették Zverev viszont könnyedén jutott tovább Sanghajban

Novak Djokovic elindult a 100. tornagyőzelme felé, Alexander Zverev pedig ismét nyerő úton halad Sanghajban.

Öt év után először tért vissza Kína üzleti és pénzügyi központjába, és ez volt a második mérkőzése a US Open óta.

„Ez volt az első meccsem Alex ellen, és már egy ideje nem játszottam, így kellett egy kis idő, hogy formába lendüljek” – mondta Djokovic, aki rekord 35 győzelemmel büszkélkedhet Sanghajban. „Ő remekül kezdett; nagy szervákkal és agresszív tenisszel… nem fél felpörgetni a játékot és támadni az ellenfelét.”

„Nagyon szoros mérkőzés volt, és mindkét szettben magas színvonalú tenisz zajlott. Örülök, hogy higgadt tudtam maradni, amikor igazán számított a második szett tie-breakben.”

A szerb a jobb térdén még mindig térdvédőt viselve játszik. Djokovic következő ellenfele a 28. kiemelt Flavio Cobolli vagy régi riválisa, Stan Wawrinka lesz.

Novak Djokovic, you have got to be kidding 🤯@DjokerNole | @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/u2mJE0RrUY

— ATP Tour (@atptour) October 5, 2024