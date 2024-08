Djokovicot hősként fogadta Belgrád

Novak Djokovic a szerb olimpiai csapat többi tagjával együtt ünnepelte a 2024-es párizsi olimpián szerzett aranyérmét szülőhazájában, Szerbiában, ahol a szerbek hatalmas tömegben fogadták sportolójukat.

Több ezer néző gyűlt össze Szerbia fővárosában, a belgrádi városházán. Mindezt azért, hogy megünnepeljék Djokovic és a szerb olimpiai csapat többi tagjának az erőfeszítéseit a párizsi olimpián. Szerbia összesen öt érmet, köztük három aranyat szerzett.

Aleksandar Vučić szerb elnök is jelen volt, hogy köszöntse Djokovicot és a többi szerb sportolót.

Djokovic 7-6(3), 7-6(2) arányban legyőzte Carlos Alcaraz-t az olimpiai döntőben, hogy megszerezze régóta várt olimpiai aranyérmét, és teljessé tegye pályafutását.

„Pályafutásom során már többször volt szerencsém és örömöm ezen a különleges [Városháza] erkélyen állni, de minden alkalommal egyre jobban megleptek és inspiráltok” – mondta Djokovic a tömegnek. „Ez a legszebb érzés, amit egy szerbiai sportoló átélhet”.

🔥 This TRIUMPH for Novak Djokovic on his return to Belgrade crowned with Gold 🥇 pic.twitter.com/x8KhJ7zHqR

— We Are Tennis (@WeAreTennis) August 13, 2024