Djokovicnak a világbajnokság már nem, de Szerbia továbbra is fontos

Novak Djokovic 6-0, 6-1-es győzelmet aratott Ioannis Xilas felett, és ezzel Szerbia 2-0-s vezetést szerzett a Görögország elleni Davis-kupa összecsapásán.

A 37 éves szerb, aki 2010-ben megnyerte a Davis-kupát Szerbiával, a hét bréklabdájából ötöt értékesített, és mindössze 45 perc alatt eldöntötte a mérkőzést.

A világranglista 4. helyezettje megpróbál segíteni Szerbiának abban, hogy bejusson a jövő évi Davis-kupa selejtezőjébe.

Korábban Miomir Kecmanovic 6-3, 6-3-as győzelmével Szerbia 1-0-s vezetést szerzett Aristotelis Thanos ellen.

Djokovic az első mérkőzését játssza azóta, hogy a US Open harmadik fordulójában négy szettben kikapott Alekszej Popyrintől.

„Őszintén szólva Torino egyáltalán nem célom, nem hajszolom az ATP-világbajnokságokat, nem hajszolom a világranglistát stb. Ami engem illet, befejeztem ezeket a tornákat a karrierem szempontjából (mosolyog).”

