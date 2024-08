Djokovicéknak fullasztó hőségben kellett helytállniuk a US Openen

A szerb Novak Djokovic bejutott a US Open harmadik fordulójába, miután honfitársa, Laslo Djere a harmadik szett elején feladta a mérkőzést.

„Nem ezt akartuk. Nem ezt akarja a közönség, hogy egy sétagaloppot lássunk” – mondta Djokovic. „De nyilvánvalóan volt egy sérülése, ami egy időre kivette őt a Tourról, és fizikailag nehezen tud visszatérni erre a szintre. Ő egy nagyon jó játékos, különösen ilyen körülmények között. Őszintén szólva a második szett az övének kellett volna lennie.”

„Összességében nagy küzdelem volt. Több mint két órán át tartott az első két szett. Szörnyen adogattam. Szóval szerva nélkül játszva, őrlődnöd kell, futnod kell. Azt hiszem, az alapvonalas játékomra kellett támaszkodnom.”

A 29 éves játékos azonban nem nyert több gémet. 4-5-ös állásnál az adogatása előtt ápolást kért, és a hasfala tájékán kapott kezelést.

Djokovic az első szerváinak mindössze 47 százalékát ütötte be, és ugyanezt az arányt érte el az első fordulóban Radu Albot ellen is.

A párás körülmények között mindkét játékos időnként láthatóan levegőért kapkodott a hosszú labdameneteket követően.

2 óra 16 perc alatt Djokovic 26 ki nem kényszerített hibát követett el, és 10 breaklehetőségéből négyet használt ki.

A továbbjutással Djokovic lett az első férfi játékos, aki legalább 90 győzelmet aratott mind a négy major tornán.

