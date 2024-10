Djokovic simán, Zverev komoly küzdelemben jutott be a legjobb 16 közé Sanghajban

A mérkőzés éles ellentétben állt az amerikai #NextGenATP játékos, Michelsen elleni nyitómérkőzésével, mivel Djokovic magabiztos győzelmet aratott Cobolli felett, akivel először csapott össze.

„Kezdettől fogva világos játéktervem volt. Tudtam, hogy mit kell tennem, agresszíven játszani, és minden rövid labdát kihasználni, hogy kezdeményezhessek a pontokban” – mondta Djokovic, aki ezzel 34-8-ra javította mérlegét az idényben. „Cobolli egyértelműen kimerült volt a tegnap esti [Stan Wawrinka elleni] mérkőzés után. Szerintem ez fizikailag kihatott rá a mai napon.”

„Nem játszottam túl sok mérkőzést mostanában, és ennek pozitív oldala, hogy friss vagyok, így boldogan játszom minden nap, amíg csak szükséges.”

Feeling right at home 🏡 @DjokerNole takes care of Cobolli 6-1 6-2 to return to the Round of 16 in Shanghai.@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/YnTY7OadqN

— ATP Tour (@atptour) October 8, 2024