Djokovic hátrányból fordítva nyert, Fritz pedig megállította Goffint

Novak Djokovic sikeresen vette a Rolex Shanghai Masters negyeddöntőjében előtte álló akadályt Jakub Mensik személyben, így továbbra is életben tartja az esélyét a 100. tornagyőzelmének megszerzésére.

A négyszeres rekorder bajnok szetthátrányból fordítva semlegesítette a fiatal cseh kiválóság, Jakub Mensik fenyegetését, 6-7(4), 6-1, 6-4-es győzelmet aratva, ezzel pedig már kilencedik alkalommal jutott be a sanghaji elődöntőbe.

A 37 éves Djokovic az ATP Masters 1000 sorozat történetének (1990 óta) harmadik legidősebb elődöntősévé vált.

A harmadik szettben átvette az irányítást, és végül 2 óra 19 perc alatt győzelmet aratott. Következő ellenfele a hetedik kiemelt Taylor Fritz lesz, aki korábban magabiztos, 6-3, 6-4-es győzelmet aratott David Goffin ellen.

NOVAK. DJOKOVIC.@DjokerNole comes from a set down to defeat Jakub Mensik and reach his 7️⃣8️⃣th ATP Masters 1000 semi-final 🤯@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/rRZRgeZkmH

— ATP Tour (@atptour) October 11, 2024