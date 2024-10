Djokovic egy teljesen új stílusban tért vissza meghódítani Kínát

Novak Djokovic öt évet követően tért vissza a kínai földre.

„Kínában akartam játszani… Azt mondtam: „Rendben, játszanom kell a sanghaji tornán, ez a legnagyobb esemény Kínában, és az egyik legnagyobb az 1000-es versenyszámok közül, amely szerepel a Touron. Hiányzott a Kínában való tartózkodás” – mondta Djokovic az ATP Media-nak.

„Eltelt egy kis idő, öt év. Ezalatt az öt év alatt sok minden történt velem és a pályafutásommal, úgyhogy alig vártam, hogy eljöjjek, és megtapasztalhassam azt a szeretetet, energiát és támogatást, amit ezekben az években kaptam a kínai szurkolóktól.”

„Az elmúlt pár évben találkoztam néhányukkal a Touron, és bizonyos értelemben azt mondták nekem: „Vissza kell jönnöd Kínába és játszani!” Szóval boldog vagyok, hogy itt vagyok, tényleg” – mondta Djokovic. „Ez az egyik leglátványosabb esemény. A stadion egyszerűen hihetetlen, az egyik legszebb a sportágunkban.”

