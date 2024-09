„Dívaként viselkedik” – kemény kritikát kapott a United karmestere

Emmanuel Petit éles kritikával illette Bruno Fernandest, a Manchester United jelenlegi csapatkapitányát. Az Arsenal legendája egyúttal megnevezte, szerinte ki helyettesíthetné a portugált a kapitányi pozícióban.

Fernandes 2020 januárjában 47 millió fontért igazolt a Manchester Unitedhez a Sporting Lisszabontól. Azóta 237 mérkőzésen 79 gólt szerzett a vörös ördögök színeiben. Erik ten Hag irányításával magasba emelhette az FA Kupát, valamint a Ligakupát is.

A Manchester United történetének egyik legjobb igazolásának tartják Sir Alex Ferguson visszavonulása óta. Fernandes tavaly nyáron megkapta a kapitányi karszalagot, miután Harry Maguire kiszorult a kezdőből.

Emmanuel Petit, az Arsenal egykori középpályása, aki a Premier League-et és az FA Kupát is megnyerte a csapattal, valamint világbajnoki és Európa-bajnoki címet szerzett Franciaországgal, kifejtette véleményét Fernandesről. Bár elismerte, hogy „nagyon jó” játékos, ugyanakkor élesen kritizálta a viselkedését. Sőt, egyenesen „dívának” nevezte őt.

“I think he’s a diva.” 👀

„You don’t want that from your captain.” ❌

„Sometimes I get annoyed when I watch him on TV.” 😤

Emmanuel Petit doesn’t think Bruno Fernandes is good enough for #MUFC and believes Kobbie Mainoo would be a better captain. 👀🔥 pic.twitter.com/JMD9GBTj5O

— talkSPORT (@talkSPORT) September 13, 2024