Ötvennyolc éves korában, agydaganatban elhunyt Dikembe Mutombo, az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) történetének egyik legjobb védekező játékosa.

Basketball Hall of Famer and humanitarian Dikembe Mutombo has died from brain cancer at age 58. pic.twitter.com/SoDANXt0JW — ESPN (@espn) September 30, 2024

A blokkjairól és a lepattanó szerzéseiről is híres kongói-amerikai játékost életének utolsó két évében Atlantában kezelték. Családja körében érte hétfőn a halál.

A 2,18 méteres játékos 18 idényt játszott az NBA-ben. Megfordult a Denver Nuggets, az Atlanta Hawks, a Philadephia 76ers, a New Jersey Nets, a New York Knicks és a Houston Rockets együttesében, átlagban 9,8 pontot dobott és 10,3 lepattanót szerzett. Nyolcszor beválogatták az All Star-válogatottba, négyszer volt a szezon legjobb védekező játékosa, 2015-ben pedig bekerült a Hírességek Csarnokába. A 2009-es visszavonulását követően ideje nagy részét jótékonysági és humanitárius akciókra fordította. Alapítványa a kongói egészségügy és oktatás minőségének javítását szolgálta.