Dibusz: „Helyén kell kezelnünk magunkat”

Dibusz Dénes és Sallai Roland szerint is a reálisan kell kezelni a hollandok ellen 1-1-gyel végződött találkozót a Nemzetek Ligája harmadik fordulójában, és hétfőn a bosnyákokkal szemben is meg kell tartaniuk a pénteken mutatott csapategységet.

A 33 esztendős kapus szerint mindenképpen pozitívum, hogy a németek elleni ötgólos vereséget követően ennyire egységesen, önfeláldozóan és fókuszáltan tudtak játszani, gyakorlatilag 85 percen keresztül védekeztek, és próbáltak visszatérni ahhoz a játékhoz, amely tavaly jellemezte a csapatot.

„Helyén kell kezelnünk magunkat és azt, hogy mire képes ez a csapat reálisan, és milyen játékkal tudunk eredményt elérni. Azt gondolom, ez most működött” – hangsúlyozta Dibusz.

A gólszerző Sallai Roland szerint centiken múlt, hogy az első lövése a kapufán landolt és nem a hálóban, de a 32. percben szerzett gólja kárpótolta.

„Azért maradjunk a realitás talaján, mégis a holland válogatott ellen játszottunk. Rengeteget dolgoztunk és tényleg le a kalappal az egész csapat előtt, mert visszatértünk arra az útra, ahonnan elindultunk és a nagy válogatottak ellen is sikeresek voltunk. Ez az az egység, amit a következő mérkőzéseken is mutatnunk kell” – Sallai bevallotta, hogy nem volt százszázalékos formában, kötéssel játszott és fájdalmai is voltak, de ezt félre tudta tenni arra a 65 percre, amíg a pályán volt. „Ameddig a szívem visz és a szövetségi kapitány is engedi, addig én a pályán maradok!”

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint bravúros eredmény az 1-1-es döntetlen a holland csapat ellen, mégis érez némi csalódottságot, mert az ellenfél emberhátrányban tudott egyenlíteni a magyar labdarúgó-válogatott ellen a Nemzetek Ligája harmadik fordulójában.

„Úgy mondanám, van egy kis keserűség az ember szájában, mert emberelőnyben nem tudtuk megtartani a vezetést” – válaszolt Rossi az MTI kérdésére, hogy félig üres vagy félig tele van a pohár. „A gólt rögzített helyzetből kaptuk, és ezt tudtuk, hogy kerülni kell, mert a hollandok nyolc-kilenc játékosa 190 centis, ráadásul fantasztikus technikai képességekkel rendelkezik. Ilyen becsúszhat, úgyhogy gratulálok a srácoknak. Ma este sikerült lehozni a tervet, sok esetben ügyesek voltak. Le a kalappal a kezdők és a cserék előtt is. Ez a hozzáállás kell”.

A magyar állampolgársággal is rendelkező szakvezető kifejtette, ennyire nem szeret védekezni, de ilyen minőségű riválissal szemben ezt a taktikát kell alkalmazni.

„Boszniában ugyanígy kell teljesíteni. Persze ott megpróbálunk ennél többet támadni és nyerni, de legalább döntetlent kell elérni, mert ez kell ahhoz, hogy bennmaradjunk a Nemzetek Ligája élvonalában” – utalt a hétfői találkozóra a szakvezető.

Rossi elárulta, Dárdai Mártont izomprobléma miatt cserélte le a szünetben. Kiemelte, a helyette beálló Botka Endre és a találkozót végigjátszó Fiola Attila teljesítményét, utóbbiról nem gondolta volna, hogy ilyen hamar, mindössze egy hónappal az Újpestre igazolása után utoléri magát.

Szintén dicsérte Nikitscher Tamást, ahogy fogalmazott, ő sem számított arra, hogy meghívja a kecskeméti középpályást, de megtetszett neki a játéka, és ezt bizonyította is most, amikor „nem volt optimális” Nagy Ádám szerepeltetése.

„Szalai Ádám abban a szerepben, amit felajánlottunk neki, nagyon proaktív. Akik a csapattársai voltak, azokra nagy hatással van. Ma még inkább a játékosok nyelvén beszél. Kívánom neki, hogy egyszer ő legyen a válogatott szövetségi kapitánya, mert minden képessége megvan ahhoz, hogy kiváló edző legyen, elsősorban a személyisége és a karizmája miatt” – mondta a szakmai stábhoz pályaedzőként csatlakozó korábbi csapatkapitány szerepéről Rossi.

Kollégája, Ronald Koeman inkább félig telinek látta a poharat a döntetlent után, mert emberhátrányban sikerült a csapatának pontot mentenie.

„Nehéz meccs volt, a magyar csapat jól küzdött. Ma minden olyan nehézkesen ment. Olyan helyzetbe kerültünk, hogy a pálya középső részét nem tudtuk megjátszani, mert ott nagyon sűrű volt a magyar csapat, ezért a széleken kellett volna többet próbálkozni. Emberhátrányban pedig örülhetünk, hogy sikerült pontot szerezni” – mondta a hollandokat irányító tréner.

„Tulajdonképpen igazságos a döntetlen, mert nem tudtunk elég helyzetet teremteni. A tízemberes játékból kihoztuk a maximumot, de ilyen típusú meccseket meg kellene tudni nyerni”.

Koeman szerint az volt a probléma, hogy nehezen tudták megtalálni labdával a támadókat. Ez a második félidőben már jobban ment, Gakpo ezért veszélyesebbé vált, de a befejezések pontatlanok voltak. A késői cseréket azzal indokolta, hogy úgy érezte, fognak gólt szerezni.

A csoportban harmadik helyen álló magyarok hétfőn a sereghajtó Bosznia-Hercegovina vendégei lesznek Zenicában.