Deschamps nem kertelt Mbappéval kapcsolatban – kész a franciák NL-kerete!

A francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya tavaly szeptember óta először hívta be ismét a keretbe Kylian Mbappét, a Real Madrid sztárjátékosát.

Deschamps sajtótájékoztatón jelentette be csütörtökön, hogy a 26 éves támadó csapatkapitányként vezeti majd a franciákat a horvátok elleni Nemzetek Ligája negyeddöntős párharc első mérkőzésén, jövő héten csütörtökön.

Mbappé tavaly októberben és novemberben nem szerepelt a francia válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzésein. A 86-szoros válogatott csatár tavaly júliusban igazolt a Real Madridhoz a Paris Saint-Germaintől.

„Megbeszéltem vele mindent. Megerősíthetem, amit néhány héttel ezelőtt mondtam, ő lesz a kapitányunk” – jelentette ki most a tréner.

A horvát-francia NL-negyeddöntő első felvonását Splitben játszák, a visszavágóra jövő héten vasárnap kerül sor a Stade de France-ban.

A gallok elsőáldozót is avathatnak, hiszen a PSG fiatal reménysége – a Liverpool elleni büntetőpárbajban a mindent eldöntő tizenegyest elvégző -, Desiré Doué is meghívót kapott.

Íme a francia A-válogatott teljes kerete:

📋 𝐓𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝐢𝐬 𝐢𝐧 and Desiré Doué earns his first call-up! ⭐️⭐️

See you on Monday at Clairefontaine to prepare for the Nations League quarter-final double clash against Croatia 🇭🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/6PM6WW4orz

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) March 13, 2025