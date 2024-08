Derbin térhet vissza Bellingham

Jude Bellingham két héten belül már a második Real Madrid középpályás, aki hosszabb kihagyást jelentő sérülést szenvedett. A madridi stáb megnevezte lehetséges visszatérésének időpontját.

Az Európai Szuperkupa előtti utolsó edzésen Eduardo Camavinga dőlt ki a Real Madrid középpályájáról. A francia megúszta szalaghúzódással, így 2-3 hónapos kihagyásra kényszerül. Ezen a héten sajnálatos módon egy másik Ancelotti-középpályás, mégpedig Jude Bellingham is a maródiak listájára került. Az angol válogatott ásza is edzésen került „bajba”, talpszalag-sérülést szenvedve az egyik hétközi tréning alkalmával. Erről természetesen mi magunk is beszámoltunk.

Most már az is nagyjából biztosan tudott, hogy nagyjából egy hónapot kell távol maradnia az angolnak, így saccra 7 tétmérkőzésen nem lehet főszereplő. Ebbe az időintervallumba esik a Real Valladolid, a Las Palmas, a Real Betis, a Real Sociedad, az Espanyol és az Alaves elleni bajnoki párharcok mindegyike, valamint az első BL-csoportmérkőzése is.

A tervezett visszatérés időpontja nem más, mint a madridi városi derbi, az Atlético de Madrid stadionjában, szeptember legutolsó hétvégéjén.

Addig pedig Luka Modric és Dani Ceballos kaphatnak több feladatot mesterüktől. A Real-szurkolók pedig imádkozhatna, nehogy bárki más kidőljön a pálya középső harmadában bevethető kedvencek közül.