Del Piero rekordja, illetve más csúcs is megdőlt az új BL játéknap első két meccsén

A Juventus a vendég PSV Eindhovent, míg az Aston Villa a hazai pályán szereplő Young Boyst győzte le magabiztosan kedden koraeste a labdarúgó Bajnokok Ligája új rendszerű alapszakaszának első játéknapján.

A Juventus 3-1-re nyert a PSV Eindhoven ellen, míg az Aston Villa 3-0-ra győzött a Young Boys vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája ligaszakaszának első fordulójában. A korábban ismert négycsapatos, 32 fős csoportkör helyett a 2024/25-ös idénytől egy nagy „bajnokságban” játszik az immáron 36 fős mezőny.

A Juventus Kenan Yildiz góljával került előnybe a 21. percben, a török támadó 19 évesen és 136 naposan talált be a BL-ben, amivel az olasz klub történetének valaha volt legfiatalabb gólszerzője lett a legrangosabb európai kupasorozatban. Alessandro Del Pierót előzte meg, aki 1995. szeptember 13-án a Dortmund ellen 20 évesen és 308 naposan volt eredményes. A 26 percben Weston McKennie is beköszönt, így 2-0-ra módosítva az eredményt.

1994 – Del Piero becomes the youngest Juventus #UCL goal scorer ever. 20 years later…… 2024 – Kenan Yıldız beats the record to become the youngest Juventus #UCL scorer ever. Same number. Same celebration. Same club. 👅🔟🖤🤍 pic.twitter.com/Ebn3lzAyEz — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) September 17, 2024

A második félidő elején is gólt szerzett Thiago Motta együttese, Nico González közelről köszönt be, a végeredményt pedig Iszmael Szaibari állította be, ami egyben a PSV becsületgólja is volt, így alakult ki a 3-1-es hazai győzelem.

A svájci bajnokságban sereghajtó, ám a BL-selejtezőben fantasztikusan menetelő Young Boys minden idők legfiatalabb Bajnokok Ligája-kezdőcsapatával (25 év és 20 nap volt az átlagéletkor) állt ki a birminghami gárda ellen.

25 – With an average age of 25 years and 20 days, Young Boys has fielded their youngest ever starting XI in a UEFA Champions League match. Represnting. #UCL pic.twitter.com/fWuf899FPW — H/F (@hfworld_) September 17, 2024

Unai Emery Aston Villája 41 év után tért vissza a legrangosabb európai kupasorozatba, ráadásul egy pazar győzelemmel. Az első félidőben Youri Tielemans majd Jacob Ramsey is betalált, illetve Ollie Watkins is gólt szerzett, de az ő találatát les miatt érvénytelenítették.

A második félidőben az őt váltó Jhon Duran is hasonlóan járt, az ő esetében is közbeszólt a VAR, itt kezezés miatt. A 3-0-s idegenbeli sikert hozó végeredményt Amadou Onana állította be, aki a 86. percben távolról volt eredményes.

UEFA Bajnokok Ligája, alapszakasz

Első forduló:

Juventus (olasz)–PSV (holland) 3–1 (Yildiz 21., McKennie 27., N. González 52., ill. Szaibari 90+3.)

Young Boys (svájci)–Aston Villa (angol) 0–3 (Tielemans 27., Ramsey 38., Onana 86.)

Később:

Bayern München (német)-Dinamo Zagreb (horvát) 21.00

AC Milan (olasz)-Liverpool (angol) 21.00

Real Madrid (spanyol)-VfB Stuttgart (német) 21.00

Sporting Lisboa (portugál)-Lille (francia) 21.00

Szerdán játsszák:

Bologna (olasz)-Sahtar Donyeck (ukrán) 18.45

Sparta Praha (cseh)-Red Bull Salzburg (osztrák) 18.45

Club Brugge (belga)-Borussia Dortmund (német) 21.00

Celtic Glasgow (skót)-Slovan Bratislava (szlovák) 21.00

Manchester City (angol)-Internazionale (olasz) 21.00

Paris Saint-Germain (francia) – Girona (spanyol) 21.00

Csütörtökön játsszák: