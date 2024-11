Dél-Afrika is bejelentkezett a 2036-os olimpiára

A lehetséges pályázók sorában ott van Budapest is.

Dél-afrikai Köztársaság megkezdte az előzetes megbeszéléseket a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal (NOB) a 2036-os nyári játékok megrendezéséről. Az afrikai földrész még sosem volt olimpiai rendező.

Az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz internetes honlap kedden számolt be arról, hogy a Dél-afrikai Köztársaság olimpiai és paralimpiai bizottságának küldöttsége – élén Gayton McKenzie sportminiszterrel – ellátogatott a NOB lausanne-i központjába, ahol Thomas Bach, az ötkarikás szervezet márciusban távozó elnöke fogadta. A tárgyalás azt is jelzi, hogy a NOB felkarolta a dél-afrikaiak kezdeményezését, és a „kontinens olimpiai álmai minden eddiginél közelebb kerülhettek”.

„A NOB nagy örömmel üdvözli az érdeklődést, a dél-afrikai kormány egységes elkötelezettségét, valamint a NOB dél-afrikai tagjának és tiszteletbeli tagjának támogatását. A projektet a dél-afrikai olimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatként mutatták be, és az egész afrikai kontinens számára ez a kezdeményezés elvezethet egy napon az első afrikai olimpiához” – fogalmazott Thomas Bach.

The IOC welcomes South Africa’s proposal to host the 2036 Olympic Games, a potential first for the continent 💫

A South African delegation visits Olympic House in Lausanne.

Find out more ⬇️https://t.co/7WDqdLcBMX pic.twitter.com/qMNria6Tzh

— IOC MEDIA (@iocmedia) November 25, 2024