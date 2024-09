Deco elmagyarázta, a Barcelona miért nem igazolta le Nico Williamst

A katalán klub sportigazgatója végre tiszta vizet öntött a pohárba a nyár egyik top átigazolási-sagájáról.

A gránátvörös-kékeknél szinte az egész nyár az Athletic Bilbao Eb-győztes szélsője körül forgott, de a 22 éves játékos végül úgy döntött, marad Baszkföldön.

A spanyol óriás sportigazgatója, Deco szerint viszont a Barca volt az, aki kiszállt az üzletből.

„Elmondom még egyszer. Raphinha, Yamal, Ferrán, Ansu Fati, Fermín és Olmo is tud a szélen játszani” – vélekedett a portugál a Barca One-nak.

🚨🔵🔴 Barça director Deco: „We didn’t sign Nico Williams as we have Raphinha, Ferran, Ansu, Lamine plus Fermin and Olmo to help there”.

“Dani Olmo gives us more options rather than signing one more winger”. pic.twitter.com/X8XkxvwIBA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2024