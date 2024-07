Declan Rice a szlovák szövetségi kapitánnyal kapott „hajba”!

Az angol válogatott középpályása, Declan Rice, valamint Szlovákia szövetségi kapitánya, Francesco Calzona akaszkodtak össze a két válogatott nyolcaddöntőjének lefújását követően.

Az angolok által 2-1-re, hosszabbítást követően megnyert csörte után került közel egymáshoz Rice és Calzona, méghozzá akkor, amikor az angolok középpályása a lefújás után a játékvezetők felé szeretett volna megindulni, valami közölnivalóval az ajkain.

Ekkor lépett be elé Calzona, aki egy picit talán taszajtott is az Arsenal játékosán, aki aztán erre érthetően dühösen reagálva egy határozott „kussolj már” felkiáltással vágott vissza az olasz szakembernek, sőt, egyesek szerint a „kopasz p*cs” kifejezést is elővette a szofisztikált gondolatainak tárházából. Talán mindenki szerencséjére még azelőtt megérkeztek Rice csapattársai, mielőtt valami nagyobb butaságot követhetett volna el, így minimális balhé eszkalálódott csupán az esetből.

Anglia pedig készülhet a Svájc elleni negyeddöntőre, ahol egy higgadt Rice-ra nagy szüksége lesz majd a nemzeti csapatnak.