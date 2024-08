Debütált az „Mbappé Cam”, amiből nem jött ki jól a francia csatár

Az Mbappémánia olyan szintre jutott Spanyolországban, hogy a közvetítő csatorna egy külön kamerával csak a francia a játékost mozgását mutatta a mérkőzésen.

Amiből annyira nem jött ki jó Mbappé. Ugyanis gólt sem lőtt, gólpasszt sem adott a Mallorca ellen. Viszont az ellenfél egyenlítésében „vastagon benne volt”.

Így a dedikált „Mbappé Cam” összességében beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen egy teljesen egyedi szempontot mutatott és megvilágította Carlo Ancelotti mérkőzés utáni szavait is.

„Hiányzott belőlünk az egyensúly. A támadás és védekezés egyensúlya. Nem vagyok elégedett a döntetlennel, mert jobban is teljesíthettünk volna. Sokat tanulhatunk ebből a meccsből, mert egyértelműnek tűnik, hogy hol a probléma.”

Mbappé és a Real Madrid is javíthat az egyensúlyon már egy hét múlva a Bernabeuban.

Bruh I was literally opening the mbappe cam and ?? pic.twitter.com/vys99LPnxS

— dj (@chapunaco) August 18, 2024