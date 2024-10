De la Fuente: nem a válogatottnál sérülnek meg a játékosok

A spanyol szövetségi kapitány válaszolt arra a kérdésre, több lesz-e pihentetés a válogatott szünetben a játékosok sérülései miatt.

A friss Eb-győztes szakember pénteken hirdetett keretet a soron következő Dánia és Szerbia elleni Nemzetek Ligája összecsapásokra, majd a sajtó rendelkezésére állt.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Spain’s squad for the upcoming international break. 🇪🇸📋 pic.twitter.com/VkJEkyo0bB — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 4, 2024

A FIFA által közzétett tanulmány szerint ezek meccsek a játékosok szezonjának 3.5%-át teszik ki. Nem a válogatott mérkőzések miatt sérülnek meg. – mondta de la Fuente.

Arról is kérdezték, a közelmúltban rengeteg mérkőzést játszó Yamalnak milyen szerepet szán az októberi szünetben.

„A nemzeti csapatban egy szezonban négy kéthetes időszakunk van. Mindig a legjobb játékosainkkal szeretnénk játszani. A meetingeken általában közösen megbeszéljük, mit akarunk elérni és hogyan óvjuk a keret tagjait. Felelősségteljesen kell versenyeznünk, a döntéseinkkel pedig mindig a spanyol labdarúgás érdekeit nézzük” – tette hozzá a szövetségi kapitány.

Az Arsenal elleni mérkőzésen az egész szezonra kidőlt Rodri, aki így a válogatottban sem lehet ott. De la Fuente viszont hiába tartja a világ legjobbjának, nem fél a pótlásától.

„Szerencsések vagyunk, hogy a világ második legjobb játékosa is nálunk van Zubimendi személyében. Ha anno Busquets nem hagyja abba, nem láthattuk volna Rodrit sem. Ugyanez a helyzet most is. Lehetőség a többiek számára, hogy megmutassák a bennük rejlő potenciált. A játékosaim készen állnak” – vélekedett.

Az UEFA Nemzetek Ligája-címvédő spanyolok október 12-én a dánokat, három nappal később pedig a szerbeket fogadják Murciában.

Az A – Liga 4-es csoportját a hibátlan Dánia vezeti, rögtön mögöttük viszont négy ponttal ott loholnak Yamalék.