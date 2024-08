Nagy múltú klubban folytathatja az elfeledett kapus

Egy év kihagyás után végre megtalálhatta új csapatát.

Fabrizio Romano szerint de Gea mindenben megállapodott a Fiorentina együttesével.

🚨🟣 David de Gea to Fiorentina, here we go! Verbal agreement in place for former #MUFC goalkeeper.

Contract until June 2025 plus option for one more season. Travel & medical booked.

Deal done by Spanish agents Jose Lorenzo, Jose Carlos and Italian intermediaries GG11 Agency. pic.twitter.com/8STEVxuNke

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2024