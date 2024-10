David Beckham „magát látja” a Liverpool sztárjában

Félretéve a régi rivalizálást a Manchester United és a Liverpool között, Beckham dicsérő szavakkal illette a vörösök kulcsjátékosát.

A Manchester United legendája, David Beckham elárulta, hogy „egy kicsit magát látja” a Liverpool tehetséges jobbhátvédjében, Trent Alexander-Arnoldban.

„Trent látásmódja elképesztő” – mondta Beckham.

– dicsérte a 26 éves védőt a vörös ördögök ikonja.

Game recognises game 🤝@ManUtd and England legend David Beckham can’t get enough of @LFC star Trent Alexander-Arnold 💫 pic.twitter.com/NgxgtGidtA

— Premier League (@premierleague) October 17, 2024