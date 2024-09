Dubois leiskolázta, majd kiütötte Joshuát!

Az ötödik menet első percében a támadást indító Anthony Joshuát a legjobb helyen találta el Dubois ütése.

Rekordnézőszám várta a feleket a Wembley-ben. A 96 ezer eladott jegy a legtöbb volt, amit valaha az Egyesült Királyságban rendezett bokszgálára értékesítettek.

Többek között Olekszandr Uszik, Tyson Fury és Conor McGregor is élőben tekintette meg az IBF nehézsúlyú címmeccsét és láthatta, ahogy a kétszeres korábbi bajnok Anthony Joshua harcba száll a harmadik nehézsúlyú címéért, ami eddig csak Muhammad Alinak, Lennox Lewisnak, Michael Moorernek, Vitalij Klicskónak és Evander Holyfieldnek sikerült.

Megdöbbenve figyelhették, ahogyan ‘AJ’ az első és a harmadik menetben is földre kerül. Daniel Dubois elképesztően bokszolt, mindenben jobb volt honfitársánál.

Az ötödik menetben meg is lett ennek a gyümölcse, az éppen ütést indító Joshua állát a legjobb helyen találta el a „címvédő”, onnan pedig nem volt visszaút, 59 másodperccel a menet indítása után véget ért az összecsapás.

DANIEL DUBOIS HAS KNOCKED OUT ANTHONY JOSHUA!!! WHAT A PERFORMANCE!#JoshuaDubois #Boxingpic.twitter.com/By8gbt42rT

— Championship Rounds (@ChampRDS) September 21, 2024