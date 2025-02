Dánia sportszerűségből jelesre vizsgázva jutott a világ csúcsára

Sorozatban negyedik alkalommal Dánia nyerte a férfi kézilabda-világbajnokságot, mivel 32-26-ra legyőzte Horvátországot a vasárnapi, oslói döntőben.

A torna gólkirálya, Mathias Gidsel tíz góllal járult hozzá a sikerhez, és 107 lövésből 74 találattal zárta a tornát. Az egész vb-mezőny leghatékonyabban védő kapusa, Emil Nielsen ezúttal 13 lövést hárított, összesen pedig 294 lövésből 125-öt kivédett, ami 42,5 százalékos hatékonyságot jelent.

A horvátoknál a Szeged jobbszélsője, Mario Sostaric ötször, klubtársa, a balszélső Marin Jelinic háromszor talált a hálóba.

A lovely moment at the end of a fierce battle. Domagoj Duvnjak scores one final international goal, honoured by the Danish players before they wheel away in celebration of their 4th consecutive World title! pic.twitter.com/5a4OfkHfY6

— (Un)informed Handball Hour (@HandballHour) February 2, 2025