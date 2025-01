Ilyen nincs – megint megsérült a Barcelona kiválósága

A katalán együttes hivatalos felületein közölte a hírt, miszerint Dani Olmo izomsérülés miatt biztosan kihagyja a csapat hétközi BL-meccsét.

A poszt szerint az Eb-győztes középpályás jobb lábában a talpemelő /soleus/ izom húzódott, emiatt kénytelen kihagyni a Benfica elleni derbit.

MEDICAL NEWS | Barça player Dani Olmo has a right soleus strain. He is out for the next match and his return will be determined by his recovery. pic.twitter.com/E0EGJVJnXP

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 19, 2025