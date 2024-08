Micsoda történet: másodedzőből lett hazája szövetségi kapitánya

Lars Knudsen, a német élvonalbeli Augsburg másodedzője lett ideiglenesen a dán labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

A 47 éves tréner két mérkőzésre ugrik be Morten Wieghorst szakvezető helyére, aki enyhe stressz-tünetek miatt nem ül le a kispadra a jövő héten esedékes Nemzetek Ligája-meccseken. Knudsen segítője az átmeneti időszakban a korábbi Liverpool-játékos, Daniel Agger lesz.

A dánok szeptember 5-én Svájccal, három nappal később pedig Szerbiával vívnak NL-találkozót. A nemzeti csapatot legutóbb Kasper Hjulmand irányította, aki a németekkel szemben elvesztett Európa-bajnoki nyolcaddöntő után távozott posztjáról. Korábbi másodedzője, a júliusban kinevezett Wieghorst is csak ideiglenes megoldást jelent, mivel ő az év végéig vállalta el a megbízatást, amíg a dán szövetség hosszú távú megoldást talál.

