Csodás hajrával és Mikler-bravúrokkal nyert a Szeged újra a BL-ben

A Szeged őrületes mérkőzésen 28-27-re verte a lengyel Industria Kielcét a Bajnokok Ligája csoportkörének hetedik fordulójában.

(A hazaiaktól Magnus Röd, a vendégektől Symon Sicko és Alex Dujshebaev hiányzott.)

Ahhoz képest, hogy a Szeged-MTK labdarúgó kupamérkőzést, a Szeged-Honvéd kosárlabdameccset és a Szeged-Kielce kézilabdarangadót egyidőben rendezték, meglehetősen sok néző látogatott ki a Pick Arénába, még a lelátó harmadik emeletét is meg kellett nyitni.

A legutóbbi négy tétmérkőzéséből hármat elveszítő Szeged ezúttal is rosszul kezdett, és bár a Kielce sem játszott tökéletesen, a hazai hibákat kihasználva 4-1-re ellépett.

Michael Apelgren vezetőedző időkérése és cseréi után két percen belül fordított csapata, majd egy újabb hármas gólsorozat végén a 22. percben már két találat volt az előnye. Ekkor már mindkét együttes kevesebbet hibázott támadásban és védekezésben egyaránt, és bár a lengyelek egyenlítettek, a hajrá a házigazdáknak sikerült jobban, így a szünetben 15-13-ra vezettek.

