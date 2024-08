Csereüzleten dolgozik a két angol topklub!?

Angliából olyan hírek érkeztek, hogy a Manchester United és a Chelsea egy egymás közötti csereüzlet keretein belül válna meg nem kívánt szélsőjétől.

Dan Ashworth, a Manchester United nyár elején kinevezett sportigazgatója állt elő azzal az ötlettel, amely talán mind klubjának, mind pedig a Chelsea-nek kifizetődő volna. Angol hírforrások szerint ugyanis Raheem Sterlinget szeretné a Vörös Ördögökhöz csábítani a direktor, méghozzá Jadon Sanchót ellenértékként bedobva az üzletbe. Papíron remek a terv, hiszen mindkét klub meg kíván szabadulni említett játékosától, amelynek ez volna az egyik legegyszerűbb módja.

Sterling, aki Maresca érkezésével vált kegyvesztetté a Stamford Bridge környékén elsősorban a 3 évre szóló, 300 ezer fontos heti fizetést biztosító szerződése miatt nem kap folyamatosan ajánlatokat. És Ashworthék háza tájáról olyan információk is kiszivárogtak, hogy csakis akkor ütnék nyélbe a csereüzletet, ha a londoniak továbbra is magukra vállalnák Sterling fizetésének bizonyos hányadát.

💼 Man Utd chief Dan Ashworth has opened talks with Chelsea over a Raheem Sterling move

United are keen to avoid paying an initial outlay for the England international, who's one of Chelsea's highest earners 🤔https://t.co/c8JeJKoiOD pic.twitter.com/8EycG7ApPC

— Mirror Football (@MirrorFootball) August 27, 2024