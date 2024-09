Változás a magyar válogatott NL-keretében

Távozott a bosnyák csapat elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretéből Yaakobishvili Antal és csatlakozott az U21-es együtteshez.

A korosztályos alakulat kedden 17.45-kor Európa-bajnoki selejtezőn fogadja a spanyolokat – emlékeztet a magyar szövetség az X oldalára feltett hírben.

🚨| Team news: Antal Yaakobishvili joined the U21 national team for the match against Spain 🇪🇸

📸: NemzetiSport pic.twitter.com/ImUXvHDlGc

